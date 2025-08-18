Día del Niño: las ventas cayeron un 0,3% y se consolida el avance del comercio online

El titular de CAME, Andrónico Suárez, destacó que a pesar de la leve baja en ventas, se notó un cambio en el comportamiento de consumo, con un fuerte crecimiento en las compras por internet.

Hoy 15:50

En el marco del Día del Niño, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer un informe que revela una caída del 0,3% en las ventas a nivel nacional, en comparación con el mismo período del año pasado. El ticket promedio rondó los $33.000, con una leve variación respecto a 2024.

Andrónico Suárez, titular de CAME en Santiago del Estero, analizó la situación en diálogo con Noticiero 7, y remarcó que la baja es mucho menor a la registrada en años anteriores. “Estamos acostumbrados a ver caídas del 10 o 15%, pero este año el retroceso fue mínimo. Los precios no aumentaron de manera significativa e incluso hubo muchas ofertas”, explicó.

Suárez señaló que el ticket promedio bajó ligeramente de los $33.700 del año pasado a un rango entre $32.200 y $32.900, lo que refleja la caída interanual del 0,3%. Además, destacó que el feriado del viernes anterior al Día del Niño pudo haber afectado las compras presenciales, ya que muchas familias aprovecharon el fin de semana largo para viajar o priorizar otros gastos.

Sin embargo, un dato relevante del informe es el crecimiento del 30% en la venta online, lo que demuestra un cambio en los hábitos de consumo. “Está cambiando el concepto de compra. Cada vez más familias eligen la modalidad online, donde también hubo muchas promociones en cuotas para diversos rubros, como tecnología y juguetes”, agregó.

Por último, resaltó que el contexto de baja inflación —con índices mensuales cercanos al 1,5%— influye directamente en la planificación del consumo. “Hoy las familias priorizan necesidades. Antes, el Día del Niño era sinónimo de jugueterías llenas; ahora, el gasto se reparte en función de la realidad económica de cada hogar”, concluyó.