El dólar oficial cerró en $1315 y el blue se mantuvo en $1340 en la previa de la licitación del Gobierno

Mientras el Ejecutivo busca absorber pesos para contener la presión cambiaria, las acciones argentinas subieron hasta 4% en Wall Street y los bonos operaron con resultados mixtos. El riesgo país quedó en 722 puntos.

Hoy 16:00

En la previa de la licitación extraordinaria que convocó el Gobierno, suben las acciones argentinas en Wall Street y los bonos operan mixtos.

Con el objetivo de frenar la presión sobre el dólar y contener la inflación, la operación del Ejecutivo busca absorber los pesos excedentes y que los bancos integren los encajes exigidos por el Banco Central con bonos en pesos emitidos por el Tesoro.

En ese contexto, en las primeras cotizaciones de este lunes, los bonos soberanos operan mixtos: los verdes suben hasta 0,4%, en tanto los que están en rojo caen hasta 0,4%.

Por el lado de las acciones argentinas en Wall Street, suben hasta 4%: Edenor lidera con 4,1%; lo sigue Telecom (3,3%), Banco Supervielle (3,2%), Globant (3,2%) y Grupo Financiero Galicia (2,7%).

El dólar oficial cerró a $1315 y el blue se vende a $1340; en tanto el dólar MEP cotiza a $1298 y el CCL, a $1300. Por otra parte, el riesgo país se mantiene en 722 puntos.

Por otra parte, el índice S&P Merval avanza 0,4% a 2.196.635,86 puntos básicos y las acciones líderes que más aumentan son: Cresud 3,9%, YPF 3%, y Metrogas 2,6%.