Santiago se consagró campeón del Torneo Regional de Futsal AFA

Hoy 16:22

El seleccionado de la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero se consagró campeón del Torneo Regional NOA de Futsal AFA, al vencer en la final a Catamarca por 1 a 0, y logró el pasaporte para el Certamen Nacional a desarrollarse en la ciudad de Posadas, Misiones, del 14 al 19 de noviembre.

El seleccionado santiagueño tuvo dos duros rivales que se definió en detalles, debido a la paridad de los equipos. En la primera fecha, Catamarca goleó a Tucumán 4 a 1, mientras que, en el segundo capítulo, en el clásico, Santiago del Estero derrotó a Tucumán 1 a 0, y en la final, el equipo de la dupla Páez- Orellana vencieron a Catamarca por la mínima diferencia, con un gol anotado por Joaquín Goitea.

Los partidos se jugaron en el predio del CIC en La Banda, y el certamen fue organizado por la FPFSE, con el aval del Consejo Federal de AFA, donde estuvo en juego la Copa “Pablo Ariel Toviggino”.

PLANTEL DEL CAMPEÓN

Estuvo integrado por Ángel Albornoz, Guido Espeche Gerez, Emanuel Villalba, Lucas Guzmán, Walter Alcalde, Julián Coronel, Martin Rodríguez, Marcos Gerez, Pablo Reinoso, Ramon Leguizamón (capitán), Joaquín Goitea, Gonzalo Artiga, Efraín Aranda y Matías Chávez.

RESULTADOS- GOELADORES:

1°Fecha: Catamarca 5 (Domínguez, Bazan, Sergio y Ulises Carrizo 2)- Tucumán 1.

2°Fecha: Santiago del Estero 1 (Walter Alcaide)- Tucumán 0.

3°Fecha: Santiago del Estero 1 (Joaquín Goitea)- Catamarca 0.