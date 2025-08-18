La China Suárez y Mauro Icardi enamorados en un yate de lujo en Turquía: “Capitana”

El futbolista compartió una romántica postal con la China Suárez en un paseo desde un yate de lujo en un día a puro sol.

Hoy 16:55

Mauro Icardi vive unos últimos días soñados por su inmejorable regreso a las canchas tras 281 días de inactividad con gol incluido en los pocos minutos que jugó en el Galatasaray al marcar el 3 a 0 del equipo donde juega frente al Karagümrük por la segunda fecha de la liga turca.

En medio de la alegría por su gran regreso a la canchas luego de la grave lesión que sufrió en noviembre de 2024 (rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha por la que fue operado en la Argentina) el deportista celebra también el gran momento personal que vive con su novia, Eugenia la China Suárez.

En las últimas horas, Mauro Icardi subió una imagen de un lujoso paseo en yate con su pareja en medio del mar y destacó la figura de su novia: "Mi capitana", expresó muy enamorado el ex de Wanda Nara. Por su parte, la actriz reposteó desde sus historias ese mensaje y agregó un corazón.

La lujosa embarcación cuenta con un juego de living con un amplio sillón, banquetas, sillas, mesa ratona y mesada, al mejor estilo de una casa, y con una bandera de Turquía flameando en el frente.

La pareja del momento está pasando su mejor momento en Turquía y hace poco se mudaron a un nuevo hogar donde se mostraron con Tano, el perro que acompaña a Mauro hace tiempo.

La China y Mauro dejaron la vivienda que el futbolista compartió tanto tiempo con su ex Wanda Nara y ahora disfrutan de un nuevo hogar con amplias comodidades y una vista de lujo.

Desde sus historias de Instagram la actriz reveló que estaban esperando la llegada de los muebles que eligieron con dedicación para ambientar la mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de Estambul, cerca del Bósforo.

En esa sintonía mostraron los cómodos sillones en tonos blancos y grises, con almohadones a juego, una alfombra elegante y una mesa ratona decorada con un ajedrez, velas aromáticas y flores. Y la piscina donde suelen sacarse fotos y disfrutar del calor y los días a puro sol.

En septiembre, Rufina, la hija de la China y Nicolás Cabré, se mudará con ellos y comenzará su último año de primaria en un colegio internacional de la ciudad.