El Club de Leones organiza una colecta solidaria de golosinas para el Día de las Infancias

Invitan a sumarse a la colecta solidaria “Una golosina por una sonrisa”, destinada a los niños del merendero Por siempre Gabriel, en el marco del festejo por el Día de la Infancia.

Hoy 17:26

El Club de Leones Santiago del Estero puso en marcha la campaña “Colecta solidaria por el Día de la Infancia – Una golosina por una sonrisa”, con el objetivo de reunir golosinas que serán destinadas a un festejo comunitario.

Todo lo recolectado se compartirá con los niños y niñas que asisten al merendero “Por siempre Gabriel”, en el marco de una celebración especial para agasajarlos en su día.

Quienes deseen colaborar pueden acercar su donación al salón de fiestas “Sueño de colores”, ubicado en calle Las Magnolias 3146, o comunicarse al número 3855148294 para coordinar la entrega. La campaña se extenderá hasta el 20 de agosto.

Desde la organización recordaron el espíritu de la iniciativa con una frase inspiradora: “Las infancias nos recuerdan que la esperanza se siembra en el presente, con cada gesto de cuidado, escucha y amor”.