José Emilio Neder destacó la fortaleza del peronismo en el lanzamiento de los candidatos del Frente Fuerza Patria Peronista

El senador y precandidato a renovar su banca en el Congreso valoró la unidad de las distintas fracciones del peronismo y resaltó la construcción política del partido en Santiago del Estero durante más de 20 años.

Hoy 18:51

En el marco del lanzamiento de los candidatos del Frente Fuerza Patria Peronista en Santiago del Estero, José Emilio Neder, quien encabeza la lista para senadores, destacó la importancia de la unidad y la solidez del peronismo provincial.

“Yo creo que esta gente viene a acompañar un proyecto político de gran magnitud que se generó en Santiago en el año 2005, conducido por Zamora, pero hoy viene a apoyar a todos los candidatos del peronismo.”, afirmó Neder en declaraciones a la prensa.

El legislador destacó que “el peronismo de Santiago del Estero se merecía una realidad que hoy estamos viviendo, en donde defendemos la lista completa de nuestros candidatos. Esto va a hacerle muy bien a la fortaleza del frente y va a demostrar la solvencia de las dos fracciones más importantes: el peronismo y el Frente Cívico”.

Neder aseguró que esta unidad “le va a dar solidez a la estructura política que se ha formado” y definió al peronismo como “el movimiento más importante".

El senador también destacó el trabajo permanente de la fuerza política: “Decirles a los peronistas que estamos trabajando y construyendo permanentemente, hace 20 años que venimos construyendo el peronismo, trabajando junto con ellos, con cada militante y con cada dirigente. Este es el partido más ordenado y el más grande en relación a la cantidad de afiliados y al padrón electoral de la provincia”.

