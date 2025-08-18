José Emilio Neder destacó la fortaleza del peronismo en el lanzamiento de los candidatos del Frente Fuerza Patria Peronista

El senador y precandidato a renovar su banca en el Congreso valoró la unidad de las distintas fracciones del peronismo y resaltó la construcción política del partido en Santiago del Estero durante más de 20 años.
En el marco del lanzamiento de los candidatos del Frente Fuerza Patria Peronista en Santiago del Estero, José Emilio Neder, quien encabeza la lista para senadores, destacó la importancia de la unidad y la solidez del peronismo provincial.
“Yo creo que esta gente viene a acompañar un proyecto político de gran magnitud que se generó en Santiago en el año 2005, conducido por Zamora, pero hoy viene a apoyar a todos los candidatos del peronismo.”, afirmó Neder en declaraciones a la prensa.
El legislador destacó que “el peronismo de Santiago del Estero se merecía una realidad que hoy estamos viviendo, en donde defendemos la lista completa de nuestros candidatos. Esto va a hacerle muy bien a la fortaleza del frente y va a demostrar la solvencia de las dos fracciones más importantes: el peronismo y el Frente Cívico”.
Neder aseguró que esta unidad “le va a dar solidez a la estructura política que se ha formado” y definió al peronismo como “el movimiento más importante".
El senador también destacó el trabajo permanente de la fuerza política: “Decirles a los peronistas que estamos trabajando y construyendo permanentemente, hace 20 años que venimos construyendo el peronismo, trabajando junto con ellos, con cada militante y con cada dirigente. Este es el partido más ordenado y el más grande en relación a la cantidad de afiliados y al padrón electoral de la provincia”.