El PJ presentó a sus candidatos en Santiago del Estero para las elecciones del 26 de octubre

Fue este lunes en la sede del Partido Justicialista en avenida Belgrano.

Hoy 18:56

El Partido Justicialista de Santiago del Estero realizó este lunes la presentación oficial de los candidatos del frente Fuerza Patria Peronista, en un acto que tuvo lugar en la sede partidaria de avenida Belgrano de la ciudad Capital.

El encuentro reunió a dirigentes, militantes y referentes barriales y del interior, quienes colmaron las instalaciones del histórico edificio justicialista para respaldar a la lista que competirá en las próximas elecciones del 26 de octubre.

Bajo la consigna “Un peronista, un amigo”, los organizadores remarcaron la importancia de reforzar la unidad interna y movilizar al electorado en esta nueva etapa. Estuvieron presentes José Emilio Neder, Carlos Silva Neder, José Herrera, Marcelo Barbur, Norma Abdala de Matarazzo, Estela Neder, Bochi Chamorro, entre otros dirigentes.

Durante la ceremonia, los candidatos expusieron los lineamientos de campaña y subrayaron su compromiso con los valores históricos del peronismo: justicia social, independencia económica y soberanía política. Además, pusieron énfasis en la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas de inclusión y desarrollo en la provincia, en línea con el proyecto nacional y popular que impulsan.