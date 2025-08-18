Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 AGO 2025 | 22º
X
Locales

El Dr. Ricardo Gil Lavedra disertará en la UCSE a 40 años del Juicio a las Juntas Militares

El conversatorio será el jueves 21 de agosto a las 19 horas en el Auditorio "Dr. Amancio Alcorta" del Campus de la UCSE. El reconocido jurista dialogará con el abogado Santiago Nassif.

Hoy 19:29

En el marco de los 40 años del Juicio a las Juntas Militares, la Universidad Católica de Santiago del Estero recibirá al destacado jurista Dr. Ricardo Gil Lavedra, uno de los fiscales que participaron del histórico proceso judicial que marcó la historia democrática argentina.

La actividad se llevará a cabo el jueves 21 de agosto, a las 19 horas, en el Auditorio “Dr. Amancio Alcorta” del Campus de la UCSE. En la ocasión, el Dr. Gil Lavedra mantendrá un diálogo con el Abogado Santiago Nassif, abordando las reflexiones y memorias sobre el juicio y su impacto en la justicia y la sociedad argentina.

La charla forma parte de las actividades académicas y de extensión de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, y busca acercar a los alumnos y alumnas y al público general un espacio de análisis sobre uno de los acontecimientos más trascendentes de la recuperación democrática.

La inscripción está abierta y se puede realizar a través de los enlaces publicados en las redes sociales oficiales de la Facultad (@fcpysj).

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Taboada: menor de 14 años sufrió un aborto tras tomar pastillas que le dio su novio
  2. 2. “Volá alto, siempre una re actitud": la despedida al delincuente de 16 años abatido por un policía
  3. 3. Accidente en Ruta 9: un camión enganchó una estructura metálica y causó destrozos
  4. 4. Escuela Coronel Borges otra vez en la mira de los ladrones: saquearon la cocina y se llevaron todo
  5. 5. Evangelina Anderson rompió el silencio tras su separación: “El dinero no es todo”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT