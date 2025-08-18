El Dr. Ricardo Gil Lavedra disertará en la UCSE a 40 años del Juicio a las Juntas Militares

El conversatorio será el jueves 21 de agosto a las 19 horas en el Auditorio "Dr. Amancio Alcorta" del Campus de la UCSE. El reconocido jurista dialogará con el abogado Santiago Nassif.

Hoy 19:29

En el marco de los 40 años del Juicio a las Juntas Militares, la Universidad Católica de Santiago del Estero recibirá al destacado jurista Dr. Ricardo Gil Lavedra, uno de los fiscales que participaron del histórico proceso judicial que marcó la historia democrática argentina.

La actividad se llevará a cabo el jueves 21 de agosto, a las 19 horas, en el Auditorio “Dr. Amancio Alcorta” del Campus de la UCSE. En la ocasión, el Dr. Gil Lavedra mantendrá un diálogo con el Abogado Santiago Nassif, abordando las reflexiones y memorias sobre el juicio y su impacto en la justicia y la sociedad argentina.

La charla forma parte de las actividades académicas y de extensión de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, y busca acercar a los alumnos y alumnas y al público general un espacio de análisis sobre uno de los acontecimientos más trascendentes de la recuperación democrática.

La inscripción está abierta y se puede realizar a través de los enlaces publicados en las redes sociales oficiales de la Facultad (@fcpysj).