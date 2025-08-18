Ingresar
Fuerte choque en Añatuya: camioneta embistió a una motocicleta y dejó dos heridos

El accidente ocurrió en la intersección de Antenor Álvarez y Lami, y los lesionados fueron trasladados al Hospital Zonal para su atención.

Hoy 19:30

Pasadas las 18 horas de este lunes, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Antenor Álvarez y Lami, en el barrio Villa Abregú de Añatuya, cuando una camioneta embistió a un motovehículo.

A raíz del impacto, dos ocupantes de la moto resultaron lesionados y fueron trasladados en ambulancia municipal a la guardia del Hospital Zonal para recibir atención médica.

Según los datos recabados, los heridos serían de apellidos Rodríguez, un hombre y una mujer, quienes serían familiares entre sí.

La policía local intervino en el lugar para regular el tránsito y labrar las actuaciones correspondientes, mientras se investiga la mecánica del siniestro.

