Viralizaron video de motociclistas realizando una peligrosa maniobra sobre la ruta 13

Un video captó el momento en que dos motociclistas circulaban acostados sobre sus motos en la Ruta 13, entre Sumampa y Ojo de Agua. Las imágenes despertaron las críticas de muchos sobre la actitud de los imprudentes conductores.

Hoy 20:05

Un automovilista grabó a dos jóvenes que circulaban acostados sobre sus motos a alta velocidad, entre Sumampa y Ojo de Agua. El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona.

En las últimas horas se conoció un video grabado en la Ruta 13, en el trayecto que une las ciudades de Sumampa y Ojo de Agua, donde se observa a dos motociclistas realizando una maniobra sumamente riesgosa.

Las imágenes muestran cómo los jóvenes circulaban acostados sobre sus rodados mientras avanzaban a alta velocidad, sin ningún tipo de protección, poniendo en peligro su vida y la de terceros.

El video fue registrado por un automovilista que viajaba detrás de ellos y decidió capturar el momento para dejar en evidencia la imprudencia. Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde generaron indignación y reclamos de mayor control en las rutas provinciales.

Vecinos y usuarios de la ruta expresaron su preocupación por este tipo de conductas temerarias, que ya han provocado numerosos accidentes en distintas carreteras del país.