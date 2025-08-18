Gerardo Montenegro: “Defenderemos a Santiago frente a las políticas de ajuste”

El actual senador y candidato a Diputado Provincial del Partido Justicialista, fue entrevistado en Radio Panorama.

Hoy 20:18

En el marco de la presentación de candidatos del Partido Justicialista en Santiago del Estero, el senador y candidato a diputado provincial por el Frente Fuerza Patria Peronista, Gerardo Montenegro, brindó una entrevista en Radio Panorama donde reafirmó el compromiso del peronismo local con el proyecto de unidad provincial que lidera el gobernador Gerardo Zamora. “Somos la columna vertebral de este proyecto que le ha dado estabilidad y crecimiento a los trabajadores santiagueños”, sostuvo en el programa El Dueño de la Tarde.

Montenegro destacó que, pese al contexto económico adverso de los últimos años, Santiago del Estero “ha logrado sostener el desarrollo y la generación de empleo, defendiendo a las pymes y a las industrias radicadas en la provincia”. En contraposición, cuestionó las políticas nacionales impulsadas por el presidente Javier Milei, a las que calificó como “ajustes crueles” que golpean especialmente a jubilados, discapacitados y sectores vulnerables.

“El pueblo argentino necesita un presidente que lo cuide y lo proteja, no que lo maltrate”, afirmó, al tiempo que ratificó que el peronismo saldrá a militar en defensa de los derechos de los trabajadores y en contra de las medidas económicas nacionales. En esa línea, valoró la representación del senador José Emilio Neder en el Congreso, quien, dijo, fue una voz constante contra las iniciativas de recorte impulsadas por el oficialismo nacional.

Finalmente, Montenegro resaltó el rol histórico del Partido Justicialista en la provincia, recordando la herencia política de Carlos Arturo Juárez y subrayando la tarea de reorganización interna que se viene desarrollando. “No es fácil generar nuevos liderazgos, pero recuperamos nuestro partido y seguimos defendiendo las banderas por los pobres, los necesitados y nuestra patria, que es Santiago del Estero”, concluyó.