La UCSE invita al ciclo de talleres gratuitos para emprendedores y artesanos

El viernes 22 de agosto inicia la primera capacitación denominada “Emprender en Comunidad: Identidad, Imagen y Comunicación Efectiva”. La actividad cuenta con certificación de asistencia. Inscripciones abiertas.

Hoy 21:00

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) anunció el inicio del ciclo de talleres para emprendedores exitosos 2025 bajo el lema “Nuevas Herramientas para nuevos desafíos”. La primera capacitación se denomina “Emprender en Comunidad: Identidad, Imagen y Comunicación Efectiva” y tendrá lugar el viernes 22 de agosto a las 17 horas en el Aula 28.

El encuentro estará a cargo de la Lic. Tamara Moyano y está dirigido a artesanos y emprendedores de Santiago del Estero que deseen fortalecer su marca y potenciar sus estrategias de comunicación.

La propuesta es gratuita, con inscripción online y certificación de asistencia. Los interesados pueden completar el formulario de inscripción haciendo clic aquí o solicitar más información al correo feria.artesanal@ucse.edu.ar.

