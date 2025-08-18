Velorio tumbero en San Justo: armas y disparos sobre el cajón de un joven abatido por la policía

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a amigos de un delincuente abatido en San Justo colocando armas sobre el cajón y haciendo disparos en plena despedida.

Hoy 21:37

En redes sociales circularon videos del velorio de un delincuente muerto en un tiroteo con un policía. Sus amigos colocaron armas sobre el cajón, hicieron cortes con motos y disparos al aire en plena despedida.

Un hecho de alto impacto generó conmoción en San Justo, donde se registró un velorio tumbero tras la muerte de un joven delincuente que fue abatido por la policía en un intento de robo.

El domingo por la noche, familiares y amigos del fallecido lo despidieron con prácticas violentas y grabaron videos que luego difundieron en redes sociales. En las imágenes se observa cómo un grupo de jóvenes ingresó con una moto al lugar, realizó cortes a centímetros del cuerpo y colocó varias armas de fuego sobre el cajón. También se escucharon disparos al aire en la puerta de la sala velatoria.

El joven había sido abatido el sábado, luego de intentar asaltar a un agente policial que circulaba en moto junto a su hermana. Según fuentes de la investigación, el delincuente abrió fuego contra el efectivo, quien resultó herido en una pierna, aunque la bala fue detenida por su teléfono celular y evitó que lo alcanzara en una arteria vital.

El policía, que pertenece al área Antidrogas de la DDI de La Matanza, respondió con cinco disparos. Cuatro de ellos impactaron en uno de los asaltantes, quien murió en el lugar, mientras que su cómplice logró escapar y continúa prófugo.

El fiscal Adrián Arribas, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, quedó a cargo de la investigación. Ordenó el secuestro de las dos motos utilizadas, una de las cuales tenía pedido de secuestro en Ciudad Evita. Tras las pericias y la declaración, el policía quedó en libertad al confirmarse que actuó en legítima defensa.