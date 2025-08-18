Una jubilada murió atropellada por el colectivo en el que viajaba

Una mujer de 82 años murió atropellada al bajar de un colectivo en Villa Celina. El chofer fue detenido y la Justicia investiga si hubo negligencia en el fatal accidente.

Ana María Crasso, de 82 años, perdió la vida cuando intentaba descender de una unidad de la línea 143 en La Matanza. El chofer fue detenido y la causa quedó caratulada como homicidio culposo.

Un trágico accidente enlutó a la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, donde una jubilada de 82 años murió atropellada por el colectivo en el que viajaba. La víctima fue identificada como Ana María Crasso, vecina del barrio, quien falleció a solo 20 metros de su vivienda.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 12:30 en la intersección de Unanue y Culpina. Según el parte policial, Crasso intentó descender del interno 959 de la línea 143, cuando el chofer, identificado como Rafael Marcelo Gómez, de 50 años, habría arrancado la marcha y la atropelló con las ruedas traseras del vehículo.

Tras el siniestro, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Balestrini, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito. Horas más tarde, su hijo, Luis Oscar Fernández, confirmó el fallecimiento a la policía.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°13 de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto, quien ordenó recaratular la causa como homicidio culposo y pidió la detención del chofer. La unidad de transporte quedó secuestrada para las pericias mecánicas correspondientes.

La Justicia deberá determinar en las próximas horas si el hecho se produjo por una posible negligencia de la víctima al descender o por imprudencia del conductor al retomar la marcha. Gómez deberá presentarse a declarar este lunes ante el fiscal.