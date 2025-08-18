Ingresar
Montenegro cruzó a Ortiz por su arbitraje: "Sabía que iba a pasar esto, cuando vienen y te dicen que hoy no vas a ganar es difícil"

Tras la derrota ante Sportivo por 2 a 1 el DT, mostró su indignación por las decisiones del juez del encuentro.

Hoy 22:10

Tras la derrota de Central Córdoba ante Sportivo Fernández, por la Liga Santiagueña, el entrenador Germán Montenegro habló sobre el encuentro y cruzó al árbitro Fernando Ortiz por las polémicas decisiones en el encuentro, resaltando que el juez le había expresado: "no van a ganar hoy". 

"Felicito a Sportivo porque ganó el partido, después ya hay otras cosas extras a nosotros, se perdió, pero es un lástima que haya terminado así el partido porque lo estábamos ganando hasta con 10 jugadores. Son cosas que lamentablemente sabíamos que iba a pasar y pasó, hay que empezar a trabajarlo de otra manera, hay un sacrificio de los chicos que vienen temprano a entrenar, la familia también hace su sacrificio para que los chicos hagan sus armas, uno trata de educar y formar chicos, pero lamentablemente cuando hay personas dentro del campo de juego que se encargan de deformar es difícil", remarcó el entrenador.

"Yo sabía que iba a pasar esto, cuando vienen y te dicen que hoy no vas a ganar es difícil, siendo técnico nunca me han echado, es la primera vez que me pasa, preferí irme solo antes que reaccionar, uno tiene una vida aparte de esto y creo que si actuaba de otra manera no es como quiero mostrarme, pero muchas veces te sacan. Mañana hay que volver a entrenar porque esto sigue", expresó indignado. 

Sobre el desarrollo de juego dijo: "Hubo buenos momentos de fútbol, con diez jugadores se metió mucha actitud, íbamos ganando y después se desvirtuó todo. Tuvimos buena actitud ante un rival que es muy bueno, el rival ganó bien y nos toca irnos tristes por otra cosa, no por el resultado sino por la deformación de los chicos, cuando veo que lo hacen me duele", cerró Germán Montenegro.

