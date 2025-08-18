Montenegro cruzó a Ortiz por su arbitraje: "Sabía que iba a pasar esto, cuando vienen y te dicen que hoy no vas a ganar es difícil"

Tras la derrota ante Sportivo por 2 a 1 el DT, mostró su indignación por las decisiones del juez del encuentro.
Tras la derrota de Central Córdoba ante Sportivo Fernández, por la Liga Santiagueña, el entrenador Germán Montenegro habló sobre el encuentro y cruzó al árbitro Fernando Ortiz por las polémicas decisiones en el encuentro, resaltando que el juez le había expresado: "no van a ganar hoy".
"Felicito a Sportivo porque ganó el partido, después ya hay otras cosas extras a nosotros, se perdió, pero es un lástima que haya terminado así el partido porque lo estábamos ganando hasta con 10 jugadores. Son cosas que lamentablemente sabíamos que iba a pasar y pasó, hay que empezar a trabajarlo de otra manera, hay un sacrificio de los chicos que vienen temprano a entrenar, la familia también hace su sacrificio para que los chicos hagan sus armas, uno trata de educar y formar chicos, pero lamentablemente cuando hay personas dentro del campo de juego que se encargan de deformar es difícil", remarcó el entrenador.
"Yo sabía que iba a pasar esto, cuando vienen y te dicen que hoy no vas a ganar es difícil, siendo técnico nunca me han echado, es la primera vez que me pasa, preferí irme solo antes que reaccionar, uno tiene una vida aparte de esto y creo que si actuaba de otra manera no es como quiero mostrarme, pero muchas veces te sacan. Mañana hay que volver a entrenar porque esto sigue", expresó indignado.
Sobre el desarrollo de juego dijo: "Hubo buenos momentos de fútbol, con diez jugadores se metió mucha actitud, íbamos ganando y después se desvirtuó todo. Tuvimos buena actitud ante un rival que es muy bueno, el rival ganó bien y nos toca irnos tristes por otra cosa, no por el resultado sino por la deformación de los chicos, cuando veo que lo hacen me duele", cerró Germán Montenegro.