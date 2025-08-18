La hija de Rocío Guirao Díaz sorprendió con un minivestido y la compararon con su mamá

Aitana Paladini, la hija de Rocío Guirao Díaz, posó con un minivestido negro en sus vacaciones en Florida y deslumbró a sus seguidores, que remarcaron su gran parecido con la modelo.

Hoy 21:52

Aitana Paladini, de 16 años, compartió un carrusel de fotos en Instagram y recibió miles de elogios. Sus seguidores destacaron su parecido con la modelo y el glamour de su look veraniego.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cada posteo que realiza Aitana Paladini, la hija mayor de Rocío Guirao Díaz, genera repercusión en redes sociales. Con más de 140 mil seguidores en Instagram, la joven de 16 años comparte contenido como bailarina profesional en Miami, aunque también suele marcar tendencia con sus looks.

En sus recientes vacaciones en Naples, Florida, Aitana se lució con un minivestido negro strapless, de silueta al cuerpo y estilo minimalista, que acompañó con joyería delicada: un collar fino y brazaletes de oro. Completó el look con el cabello lacio peinado con raya al medio y un maquillaje natural, con piel luminosa, máscara de pestañas y labios en tono rojo suave.

El posteo acumuló miles de “me gusta” y decenas de comentarios que remarcaron el parecido con su mamá. “Diosa, estás igual a tu mamá”, “Preciosa como la mamá” y “Bellísima” fueron algunos de los mensajes que recibió, entre los que también se destacó la reacción de Guirao Díaz, quien le dejó emojis de caritas enamoradas.

De esta manera, la adolescente no solo reafirma su estilo propio, sino que también muestra que heredó de su madre el gusto por la moda y la elegancia en cada una de sus apariciones en redes sociales.