Carlos Torrez valoró el triunfo ante Central Córdoba por la Liga Santiagueña

El goleador de Sportivo analizó el presente del elenco de Fernández que se prende en la lucha en la Zona A.

Hoy 22:01

Luego de la victoria ante Central Córdoba por la Liga Santiagueña, el delantero de Sportivo Carlos Torrez, analizó el gran triunfo en El Zanjón que terminó con un clima caliente. Con esta victoria el elenco de Fernández se prende en la pelea en la Zona A. 

"Fue un partido más que importante, durísimo, estábamos perdiendo 1 a 0 pero supimos revertirlo y gracias a Dios nos llevamos la victoria a casa", abrió. 

Sobre las jugadas polémicas dijo: "El línea se confundió en una jugada, pero nuestro compañero estaba habilitado, seguimos la jugada y convertimos el gol y por eso el disturbio. Dio ley de ventaja", aseguró el delantero. 

Respecto a los puntos altos de Sportivo, dijo: "Jugamos mucho por abajo, tenemos jugadores de buen pie y vamos a seguir laburando en ese tema", declaró Torrez.

