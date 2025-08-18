Tragedia en la Ruta 9: una mujer murió tras despiste de una camioneta en Simbol

El fatal accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1.098, en el departamento Silípica. La víctima fue identificada como Ayelén Sayago Sández, de 34 años, oriunda de La Banda.

Un trágico accidente se registró pasadas las 18.45 de este lunes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1.098, en la localidad de Arraga, departamento Silípica, donde una camioneta Ford EcoSport terminó despistando y dejó como saldo la muerte de una mujer.

En el lugar, personal policial constató que sobre la banquina oeste se encontraba el rodado con importantes daños en su carrocería, y a pocos metros, el cuerpo sin vida de Ayelén Sayago Sández, de 34 años, domiciliada en el barrio San Fernando de La Banda.

La víctima fue examinada por personal médico de la UPA de Arraga, que confirmó su deceso en el lugar. Posteriormente, la Fiscalía de turno dispuso la intervención de Criminalística, cuyos peritos realizaron las tareas de rigor con presencia de testigos.

Finalmente, el cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue judicial del Hospital Independencia para la correspondiente autopsia, mientras que la camioneta quedó secuestrada de manera preventiva, conforme a las directivas judiciales.