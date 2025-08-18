Mario Hugo Mondino fue elegido presidente del Consejo Profesional de la Ingeniería y Afines

Las elecciones se realizaron este lunes en un proceso democrático con 258 matriculados.

El Consejo Profesional de la Ingeniería y Afines (CPIA) realizó elecciones extraordinarias para elegir a su nueva conducción, en un proceso democrático que convocó a 258 matriculados.

El Ing. Agrónomo Mario Hugo Mondino resultó electo presidente para un período de cuatro años, al obtener 190 votos frente a los 66 sufragios conseguidos por su adversario, el Ing. Agrónomo Juan Alberto Tula Peralta.

La convocatoria se llevó a cabo en cumplimiento de la normativa vigente, luego del fallecimiento inesperado, hace dos meses, del Ing. Agrimensor Ramón Esteban Pérez, quien había sido elegido para un tercer mandato consecutivo.

La asunción de Mondino está prevista para el próximo viernes 29 de agosto, ocasión en la que también se realizará un homenaje póstumo al Ing. Pérez, recordando su trayectoria y el legado institucional que dejó al frente del CPIA. Desde la entidad agradecieron a todos los matriculados por participar, garantizando “la vida institucional y democrática del Consejo”.