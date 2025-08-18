Multitudinaria celebración del Día del Niño en Clodomira

Cientos de familias de Clodomira y zonas aledañas colmaron el predio de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús para participar de los festejos organizados por la municipalidad.

Hoy 22:24

Chicos de todos los barrios, de parajes y localidades vecinas llegaron desde temprano para disfrutar de la fiesta que contó con la presencia del intendente Daniel Ruiz, quien agradeció la masiva respuesta a la invitación realizada para esta celebración que ya forma parte del calendario anual de eventos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante toda la jornada hubo espectáculos artísticos, juegos y concursos, además de refrigerios y regalos para todos los chicos que asistieron a la cita.

El momento más esperado fue el sorteo de regalos, los que fueron entregados por el jefe comunal, quien expresó su agradecimiento a las familias por acompañar a sus hijos en este encuentro comunitario que se realizó en homenaje “a quienes son el único motivo de todos nuestros esfuerzos como sociedad y quienes representan el futuro de nuestra comunidad, para quienes deseamos siempre lo mejor”.

“Festejamos en su día un momento con los más pequeños, su pureza y alegría nos dan la energía y motivación para seguir construyendo entre todos la ciudad que soñamos”, agregó.