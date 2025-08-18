Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 AGO 2025 | 19º
X
WhatsApp

Multitudinaria celebración del Día del Niño en Clodomira

Cientos de familias de Clodomira y zonas aledañas colmaron el predio de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús para participar de los festejos organizados por la municipalidad.

Hoy 22:24
Clodomira Día del niño

Chicos de todos los barrios, de parajes y localidades vecinas llegaron desde temprano para disfrutar de la fiesta que contó con la presencia del intendente Daniel Ruiz, quien agradeció la masiva respuesta a la invitación realizada para esta celebración que ya forma parte del calendario anual de eventos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante toda la jornada hubo espectáculos artísticos, juegos y concursos, además de refrigerios y regalos para todos los chicos que asistieron a la cita.

El momento más esperado fue el sorteo de regalos, los que fueron entregados por el jefe comunal, quien expresó su agradecimiento a las familias por acompañar a sus hijos en este encuentro comunitario que se realizó en homenaje “a quienes son el único motivo de todos nuestros esfuerzos como sociedad y quienes representan el futuro de nuestra comunidad, para quienes deseamos siempre lo mejor”.

“Festejamos en su día un momento con los más pequeños, su pureza y alegría nos dan la energía y motivación para seguir construyendo entre todos la ciudad que soñamos”, agregó.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Taboada: menor de 14 años sufrió un aborto tras tomar pastillas que le dio su novio
  2. 2. “Volá alto, siempre una re actitud": la despedida al delincuente de 16 años abatido por un policía
  3. 3. Accidente en Ruta 9: un camión enganchó una estructura metálica y causó destrozos
  4. 4. Tragedia en la Ruta 9: una mujer murió tras despiste de una camioneta en Simbol
  5. 5. Escuela Coronel Borges otra vez en la mira de los ladrones: saquearon la cocina y se llevaron todo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT