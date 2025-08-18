Investigan posible abuso sexual a una menor tras una fiesta en San Pablo

Un grave hecho es investigado por la justicia tras una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 6.

18/08/2025

De acuerdo al parte policial, una mujer denunció que su hija menor de edad le confesó haber participado de una fiesta, en la cual perdió el conocimiento por varias horas. Según relató, lo último que recuerda es haber salido en un automóvil junto a un joven y recién recuperó la lucidez al día siguiente, alrededor de las 10.30 horas, en su habitación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La madre, al advertir prendas de vestir en el patio de la vivienda, sospechó que su hija podría haber sido víctima de un abuso sexual, por lo que decidió trasladarla al Centro Integral de Salud, donde un examen médico confirmó sus sospechas.

Ante esta situación, el fiscal interviniente, Dr. Ignacio Guzmán, dispuso que personal de Criminalística proceda al secuestro de elementos de interés para la causa, la toma de testimonios y la incorporación del certificado médico correspondiente.

La investigación continúa en marcha bajo la órbita judicial, mientras se resguardan los datos personales de la víctima por tratarse de una menor de edad.