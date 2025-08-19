Ingresar
El tiempo para este martes 19 de agosto en Santiago del Estero: inestable y con 24ºC de máxima

Se anticipan lluvias durante la mañana, acompañadas de vientos del sector sur, rotando al sudoeste.

Hoy 06:35

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo cubierto, probabilidad de lluvias y vientos leves del sector sur.

Hacia la tarde, cielo nublado, vientos rotando al sudoeste y una temperatura máxima que alcanzaría los 24ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará con cielo algo nublado, vientos del oeste rotando al noreste hacia la tarde y una máxima que tocaría los 24ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

