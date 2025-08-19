El tiempo para este martes 19 de agosto en Santiago del Estero: inestable y con 24ºC de máxima

Se anticipan lluvias durante la mañana, acompañadas de vientos del sector sur, rotando al sudoeste.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo cubierto, probabilidad de lluvias y vientos leves del sector sur.
Hacia la tarde, cielo nublado, vientos rotando al sudoeste y una temperatura máxima que alcanzaría los 24ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará con cielo algo nublado, vientos del oeste rotando al noreste hacia la tarde y una máxima que tocaría los 24ºC.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.