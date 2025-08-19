"Argentina es un transatlántico que con Milei giró 180 grados, pero fue tan brusco que mucha gente se cayó al agua"

El licenciado Osvaldo Granados se hizo eco de esta definición de un referente del sector bancario internacional sobre la actualidad el país. Lo hizo en su columna de este martes para Radio Panorama.

Hoy 08:29

En su análisis de este martes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados se hizo eco de una frase de alto impacto atribuida al número uno de los bancos extranjeros: “Argentina es un transatlántico que con Milei giró 180 grados, en la dirección correcta, pero el giro fue tan brusco que mucha gente se cayó al agua”.

Granados sostuvo que lo sucedido en el escenario financiero estaba dentro de lo previsible: “Era esperable lo que pasó ayer porque el Banco Central tenía la sartén por el mango. Le quitó combustible a la demanda de dólares y a la economía. La tasa de interés bajó”.

También se refirió a la minería como sector clave para las inversiones: “Hay inversiones importantísimas en el sector minero, pero falta poner la plata. Buscan sacar de San Juan y Catamarca cobre, oro, plata y molibdeno. Y van a tomar 10 mil empleos de arranque”.

En materia judicial, recordó la causa conocida como los cuadernos de Centeno: “Después de 312 carillas de análisis de Gendarmería, se determinó que son reales. Esos pedidos de coima existieron y va a haber un nuevo juicio con Cristina”.

Finalmente, Granados destacó dos definiciones políticas llamativas: “José Mayans, que es ultra K, dijo que el kirchnerismo entró en la parábola decadente y responsabilizó a Alberto Fernández por haber dicho que había que despenalizar el aborto en el 2020. Y la otra, la del número uno de los bancos extranjeros, que comparó a la Argentina con un transatlántico que giró con Milei, pero dejando a muchos en el agua”.