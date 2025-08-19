Santa Fe: ascienden a cinco las víctimas fatales del accidente en la obra

El joven de 27 años estaba en terapia intensiva luego de sufrir graves heridas en el accidente.

Hoy 08:56

Este lunes murió el quinto obrero que permanecía internado luego de caer del noveno piso de una obra en construcción en Santa Fe.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima, identificada como Fernando Guerra, de 27 años, estaba internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde había sido trasladado de urgencia después del accidente.

El trabajador se encontraba en la Unidad de Terapia Intensiva, luego de haber sido derivado por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Allí le habían diagnosticado fractura de pelvis y lesiones graves en miembros superiores e inferiores.

Durante las últimas horas se mantuvo inestable y bajo asistencia respiratoria mecánica, hasta su muerte ayer al mediodía.

Las otras víctimas fueron identificadas como Matías Ezequiel Aquino (30 años) y Lucas Agustín Palacio (25), Alexis Ramón María Cettour (25) y Axel Maximiliano Vanwelle (25).

El fatal episodio ocurrió este domingo en una obra de calle San Carlos al 1000, en la ciudad de San Lorenzo, a unos 23 kilómetros de Rosario.

Los trabajadores se encontraban en el interior de un montacargas que cayó desde un noveno piso. Cuatro de ellos murieron en el acto.