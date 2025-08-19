Crecen las PyMEs en góndola: "El consumidor ya no busca marcas, busca precios"

Fernando Savore, representante del mercado de almaceneros, habló con Radio Panorama y explicó por qué decidieron frenar las subas de precios.

Hoy 10:04

Fernando Savore, referente del mercado de almaceneros, dialogó con Radio Panorama sobre la crítica situación del consumo y el impacto que están teniendo los aumentos de precios en el comercio diario.

“El lunes pasado nos enteramos que algunas alimenticias querían aplicar aumentos de entre el 4% y el 11%. Rápidamente convocamos una reunión y tomamos una decisión firme: empresa que venga con aumentos, no la vamos a recibir”, expresó Savone. “Entendemos que el bolsillo del consumidor ya no da más”, agregó.

El comerciante explicó que, aunque los precios se habían mantenido relativamente estables en las últimas semanas, la posibilidad de nuevas remarcaciones vuelve a poner en riesgo el consumo cotidiano: “Hacemos acciones productivas para atraer al cliente, pero vienen los aumentos y otra vez nos vamos a la banquina”.

Savore apuntó contra los monopolios del sector alimenticio, en especial las aceiteras: “Son pocas empresas y manejan todo. Pero también hay muchas PyMEs que hacen alimentos de excelente calidad y hoy están ganando lugar en las góndolas. La gente ya no compra por marca, compra por precio”.

En cuanto al comportamiento del consumidor, señaló que “ya no existen las compras semanales o quincenales. La inflación es tan fuerte que la gente se maneja día a día, haciendo malabares para llegar a fin de mes”. Y sumó: “Entre el aumento del colectivo, la prepaga, los colegios y los productos básicos como lácteos o fideos, se va todo el ingreso mensual”.

Finalmente, Savore remarcó que productos como el arroz, los fideos y el pan lactal son los más vendidos, y que las marcas PyME están ganando terreno: “De las tres panificadoras que me proveen, solo una es marca conocida. La gente prueba por el precio y después sigue comprando porque el producto es bueno”.