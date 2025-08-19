Termas: fuerte accidente entre una camioneta y una moto dejó a una joven con fracturas

El siniestro vial ocurrió anoche en el barrio Villa Balnearia. La víctima de 18 años se trasladaba con otro joven que también resultó herido.

Hoy 11:09

Un accidente de tránsito se registró en horas de la noche del lunes en el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo, donde una camioneta y una motocicleta protagonizaron una violenta colisión.

El hecho ocurrió cerca de las 20:15, en la intersección de calles Las Acacias y Rojas Paz, cuando una camioneta Ford Ecosport, conducida por Daniel Dante Alderete (55), circulaba de sur a norte e impactó contra una motocicleta Honda Wave 110 cc, guiada por Kevin Elian Medina (18), quien viajaba acompañado por Mia Romaguera Zelaya (18), ambos con domicilio en el barrio Cooperativa.

Como consecuencia del fuerte impacto, los jóvenes que se desplazaban en el rodado menor cayeron sobre la cinta asfáltica, resultando lesionados. Ambos fueron trasladados en ambulancia al CIS Termas, donde el personal médico informó que Zelaya sufrió fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, mientras que Medina presentó múltiples escoriaciones, sin lesiones óseas.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Ignacio Guzmán, se realizaron las pericias correspondientes en el lugar y se procedió al secuestro preventivo de los vehículos involucrados, hasta tanto se presente la documentación requerida.

En el lugar trabajaron personal de la Comisaría Comunitaria 57 Villa Balnearia y División Criminalística de la Departamental 6.