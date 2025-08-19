Comenzó el juicio oral por el asesinato de Aldo "Tati" Villalba

Se trata del joven de 24 años que falleció en enero tras ser atacado con un arma blanca. Los acusados llegan al proceso bajo prisión preventiva.

Hoy 11:56

Este martes se dio inicio al juicio oral y público por el asesinato de Aldo "Tati" Villalba, el joven añatuyense de 24 años que perdió la vida en enero tras permanecer varias semanas en estado crítico a raíz de una herida de arma blanca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los acusados, identificados como Hernández y Mansilla, llegan al juicio bajo prisión preventiva. Según la Fiscalía, existen pruebas suficientes para imputarles la responsabilidad en el hecho que conmocionó a la Capital de la Tradición.

La audiencia comenzó con la declaración de un tío de la víctima ante la jueza y el fiscal. Posteriormente, se presentaron otros familiares, vecinos y el personal médico que intervino en la atención de Villalba.

Aldo

El crimen ocurrió en la madrugada del 21 de noviembre de 2023, alrededor de las 5 de la mañana. De acuerdo con el expediente, Villalba mantuvo una discusión con los acusados, quienes —según la Fiscalía— lo atacaron provocándole una grave lesión en la tráquea.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya, donde los médicos constataron la gravedad de la herida y gestionaron su derivación inmediata al Hospital Regional Ramón Carrillo de la capital santiagueña. Allí fue sometido a una compleja intervención quirúrgica que le permitió sobrevivir casi dos meses en estado reservado.

Finalmente, el 15 de enero de 2024, Villalba falleció a causa de las lesiones, según confirmaron las fuentes judiciales. Los acusados fueron identificados y detenidos de inmediato, quedando a la espera del juicio que ahora se desarrolla.