Se busca a Pitina, una perrita tipo galgo que se perdió en La Banda

La mascota es de tamaño mediano, muy flaquita y está castrada. Sus dueños la buscan desesperadamente. Quienes tengan información pueden comunicarse al 154981920.

Hoy 12:59

Pitina es una perrita que se encuentra perdida en la ciudad de La Banda, en la zona céntrica. Su familia la busca con desesperación y pide colaboración a toda la comunidad para poder encontrarla.

La mascota es de tamaño mediano, tiene el cuerpo delgado, está castrada y tiene algunas marcas visibles en el hocico. Es de tipo galgo y responde a su nombre: Pitina.

Flyer Flyer

Cualquier persona que la haya visto o tenga algún dato sobre su paradero, puede comunicarse de inmediato al número: 154981920.

Se agradece la difusión y la ayuda de todos los vecinos para que Pitina pueda regresar a casa.

