Se busca a Pitina, una perrita tipo galgo que se perdió en La Banda

La mascota es de tamaño mediano, muy flaquita y está castrada. Sus dueños la buscan desesperadamente. Quienes tengan información pueden comunicarse al 154981920.
Pitina es una perrita que se encuentra perdida en la ciudad de La Banda, en la zona céntrica. Su familia la busca con desesperación y pide colaboración a toda la comunidad para poder encontrarla.
La mascota es de tamaño mediano, tiene el cuerpo delgado, está castrada y tiene algunas marcas visibles en el hocico. Es de tipo galgo y responde a su nombre: Pitina.
Cualquier persona que la haya visto o tenga algún dato sobre su paradero, puede comunicarse de inmediato al número: 154981920.
Se agradece la difusión y la ayuda de todos los vecinos para que Pitina pueda regresar a casa.