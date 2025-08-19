Ingresar
El truco del corcho: por qué conviene poner uno dentro del frasco de harina

Este sencillo método ayuda a conservar la harina por más tiempo y evitar plagas. Descubrí cómo usarlo correctamente y qué beneficios tiene.

Hoy 13:19
Cocho en harina

Cuando la harina permanece mucho tiempo en un frasco o en su envase original, puede absorber humedad, formar grumos e incluso atraer insectos como los gorgojos.

Para prevenirlo, existe un truco casero transmitido de generación en generación que sigue siendo muy efectivo: usar un corcho dentro del recipiente.

El corcho tiene la capacidad de absorber la humedad, lo que ayuda a mantener el interior del frasco seco. De esta manera, se dificulta la aparición de plagas que suelen atacar la harina.

Además, desprende un aroma particular que resulta desagradable para los insectos, actuando como un repelente natural, económico y sin químicos.

  1. Conseguí un corcho limpio (preferentemente de vino, sin restos de bebida).
  2. Colocalo dentro del frasco o recipiente donde guardás la harina.
  3. Cerrá bien el envase y guardalo en un lugar fresco y seco.

Con este sencillo método, la harina se conserva en buen estado por más tiempo y sin sorpresas desagradables.

  • Guardala siempre en recipientes herméticos.
  • Mantenela alejada de fuentes de calor y humedad.
  • Revisá periódicamente el contenido para asegurarte de que no aparezcan plagas.

