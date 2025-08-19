El truco del corcho: por qué conviene poner uno dentro del frasco de harina

Este sencillo método ayuda a conservar la harina por más tiempo y evitar plagas. Descubrí cómo usarlo correctamente y qué beneficios tiene.
Cuando la harina permanece mucho tiempo en un frasco o en su envase original, puede absorber humedad, formar grumos e incluso atraer insectos como los gorgojos.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Para prevenirlo, existe un truco casero transmitido de generación en generación que sigue siendo muy efectivo: usar un corcho dentro del recipiente.
El corcho tiene la capacidad de absorber la humedad, lo que ayuda a mantener el interior del frasco seco. De esta manera, se dificulta la aparición de plagas que suelen atacar la harina.
Además, desprende un aroma particular que resulta desagradable para los insectos, actuando como un repelente natural, económico y sin químicos.
Con este sencillo método, la harina se conserva en buen estado por más tiempo y sin sorpresas desagradables.