El fuerte viento se hace sentir en Santiago: cayó un enorme cartel sobre la Av. Pedro León Gallo

Las intensas ráfagas de casi 60 km/h provocaron la caída del cartel en la intersección con calle Santa Rosa.

Hoy 15:10

El viento se convirtió en protagonista en la Madre de Ciudades y esta vez con consecuencias visibles. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Santiago del Estero registra este martes ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora.

El fenómeno se extenderá durante toda la jornada con vientos del sector sudoeste que alcanzan velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h.

En Pedro León Gallo y Santa Rosa, las ráfagas provocaron la caída de un enorme cartel, generando alarma entre los vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Desde Defensa Civil recomiendan circular con precaución, ya que las ráfagas pueden complicar el tránsito en rutas, además de ocasionar la caída de ramas, postes o estructuras livianas.

