Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 AGO 2025 | 25º
X
WhatsApp

Convocan a las XXVI Jornadas Santiagueñas de Enfermería del NOA/NEA y al II Encuentro de Estudiantes

Se realizarán el 12 y 13 de septiembre en el colegio de médicos. Contarán con disertantes destacados del ámbito nacional. La actividad está dirigida a profesionales, docentes, estudiantes y trabajadores del sistema de salud.

Hoy 14:36

El Colegio de Profesionales de Enfermería de Santiago del Estero invita a participar de las XXVI Jornadas Santiagueñas de Enfermería del NOA/NEA y del II Encuentro de Estudiantes de Enfermería de la Provincia, bajo el lema: “Desafíos actuales de enfermería en el sistema público de la provincia”.
El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en el SUM del colegio de médicos, ubicado en calle 9 de julio, Nª154 .

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estas jornadas representan un espacio fundamental para el encuentro, el debate y la construcción colectiva de saberes, con el objetivo de promover la actualización profesional y la participación activa de quienes integran el sistema sanitario.

El encuentro contará con la presencia de figuras relevantes del ámbito nacional, como:

  • Mgt. Claudia Moreno, presidenta de la Federación Argentina de Enfermería
  • Lic. César Avellaneda, director de Enfermería del Hospital Garrahan
  • Lic. Marcela Martínez, referente de Teleenfermería
  • Dra. Silvia Rodríguez, directora de la Dirección Nacional de Enfermería
  • Lic. Lucas Acosta, presidente del Comité de Bioética del Hospital de Niños de Tucumán

La convocatoria está dirigida a profesionales de enfermería, docentes, estudiantes, gestores y miembros de equipos de salud interesados en reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrenta la profesión en los diferentes niveles del sistema sanitario. 

Flyer Flyer

Las inscripciones deben realizarse a través del siguiente formulario online: https://forms.gle/oR9saKHeA6d6S5XS

Los interesados en presentar trabajos científicos o experiencias deberán encuadrarlos en alguno de los siguientes ejes temáticos:

  1. Condiciones laborales de la enfermería en ámbitos hospitalarios y comunitarios
  2. Desarrollo del capital y talento humano en enfermería
  3. Estrategias de enfermería para el desarrollo humano y promoción de ambientes saludables
  4. Estrés laboral en el ejercicio de la enfermería
  5. Formación profesional del estudiantado: desafíos, experiencias y trayectorias

Fecha límite para el envío de resúmenes: hasta el 23 de agosto, al correo: jornadasgodelest.123@gmail.com

El 5 de septiembre se notificará a los autores si su trabajo fue aceptado.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quién era Ayelén Sayago Sández, la docente y rectora cuya muerte enluta a Loreto
  2. 2. Una jubilada murió atropellada por el colectivo en el que viajaba
  3. 3. “Me mandé una cagada”: la confesión de Gimena Accardi sobre su relación con Nico Vázquez
  4. 4. Mario Hugo Mondino fue elegido presidente del Consejo Profesional de la Ingeniería y Afines
  5. 5. Termas: fuerte accidente entre una camioneta y una moto dejó a una joven con fracturas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT