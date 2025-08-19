Convocan a las XXVI Jornadas Santiagueñas de Enfermería del NOA/NEA y al II Encuentro de Estudiantes

Se realizarán el 12 y 13 de septiembre en el colegio de médicos. Contarán con disertantes destacados del ámbito nacional. La actividad está dirigida a profesionales, docentes, estudiantes y trabajadores del sistema de salud.

Hoy 14:36

El Colegio de Profesionales de Enfermería de Santiago del Estero invita a participar de las XXVI Jornadas Santiagueñas de Enfermería del NOA/NEA y del II Encuentro de Estudiantes de Enfermería de la Provincia, bajo el lema: “Desafíos actuales de enfermería en el sistema público de la provincia”.

El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en el SUM del colegio de médicos, ubicado en calle 9 de julio, Nª154 .

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estas jornadas representan un espacio fundamental para el encuentro, el debate y la construcción colectiva de saberes, con el objetivo de promover la actualización profesional y la participación activa de quienes integran el sistema sanitario.

El encuentro contará con la presencia de figuras relevantes del ámbito nacional, como:

Mgt. Claudia Moreno , presidenta de la Federación Argentina de Enfermería

, presidenta de la Federación Argentina de Enfermería Lic. César Avellaneda , director de Enfermería del Hospital Garrahan

, director de Enfermería del Hospital Garrahan Lic. Marcela Martínez , referente de Teleenfermería

, referente de Teleenfermería Dra. Silvia Rodríguez , directora de la Dirección Nacional de Enfermería

, directora de la Dirección Nacional de Enfermería Lic. Lucas Acosta, presidente del Comité de Bioética del Hospital de Niños de Tucumán

La convocatoria está dirigida a profesionales de enfermería, docentes, estudiantes, gestores y miembros de equipos de salud interesados en reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrenta la profesión en los diferentes niveles del sistema sanitario.

Flyer

Las inscripciones deben realizarse a través del siguiente formulario online: https://forms.gle/oR9saKHeA6d6S5XS

Los interesados en presentar trabajos científicos o experiencias deberán encuadrarlos en alguno de los siguientes ejes temáticos:

Condiciones laborales de la enfermería en ámbitos hospitalarios y comunitarios Desarrollo del capital y talento humano en enfermería Estrategias de enfermería para el desarrollo humano y promoción de ambientes saludables Estrés laboral en el ejercicio de la enfermería Formación profesional del estudiantado: desafíos, experiencias y trayectorias

Fecha límite para el envío de resúmenes: hasta el 23 de agosto, al correo: jornadasgodelest.123@gmail.com

El 5 de septiembre se notificará a los autores si su trabajo fue aceptado.