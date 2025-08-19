Convocan a las XXVI Jornadas Santiagueñas de Enfermería del NOA/NEA y al II Encuentro de Estudiantes

Se realizarán el 12 y 13 de septiembre en el colegio de médicos. Contarán con disertantes destacados del ámbito nacional. La actividad está dirigida a profesionales, docentes, estudiantes y trabajadores del sistema de salud.
El Colegio de Profesionales de Enfermería de Santiago del Estero invita a participar de las XXVI Jornadas Santiagueñas de Enfermería del NOA/NEA y del II Encuentro de Estudiantes de Enfermería de la Provincia, bajo el lema: “Desafíos actuales de enfermería en el sistema público de la provincia”.
El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en el SUM del colegio de médicos, ubicado en calle 9 de julio, Nª154 .
Estas jornadas representan un espacio fundamental para el encuentro, el debate y la construcción colectiva de saberes, con el objetivo de promover la actualización profesional y la participación activa de quienes integran el sistema sanitario.
El encuentro contará con la presencia de figuras relevantes del ámbito nacional, como:
La convocatoria está dirigida a profesionales de enfermería, docentes, estudiantes, gestores y miembros de equipos de salud interesados en reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrenta la profesión en los diferentes niveles del sistema sanitario.
Las inscripciones deben realizarse a través del siguiente formulario online: https://forms.gle/oR9saKHeA6d6S5XS
Los interesados en presentar trabajos científicos o experiencias deberán encuadrarlos en alguno de los siguientes ejes temáticos:
Fecha límite para el envío de resúmenes: hasta el 23 de agosto, al correo: jornadasgodelest.123@gmail.com
El 5 de septiembre se notificará a los autores si su trabajo fue aceptado.