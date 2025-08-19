Difunden el cronograma de pago de los Planes de Emergencia provinciales de agosto

Será desde este miércoles 20 en las sucursales de Capital y Banda del Banco Santiago del Estero, mientras que en el interior se abonará sin cronograma.

Hoy 14:48

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó este martes el cronograma de pago de los Planes de Emergencia de la Provincia correspondiente al mes de agosto.

En las sucursales del Banco Santiago del Estero (BSE) de Capital y Banda, el pago presencial se efectuará de 7.45 a 12.45 según la terminación del DNI.

De esta manera, el miércoles 20 podrán cobrar los beneficiarios con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3. El jueves 21 será el turno de quienes tengan el DNI finalizado en 4, 5 y 6, mientras que el viernes 22 se abonará a aquellos con terminación en 7, 8 y 9.

En tanto, en las sucursales del interior provincial, el pago se realizará sin cronograma a partir del miércoles 20 de agosto.