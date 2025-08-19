La Municipalidad de La Banda impulsa una campaña de donación de libros en el marco de la 3ra Feria del Libro Municipal

Las donaciones se recibirán en la Escuela de Robótica. Asimismo, se habilitó la línea telefónica 3855763531 para consultas e información.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, lanzó una campaña solidaria de donación de libros, que se desarrollará en el marco de la 3ra edición de la Feria del Libro Municipal.

Bajo el lema “Un libro en tus manos es un mundo en las suyas”, la iniciativa busca generar un espacio de solidaridad y colaboración comunitaria, fomentando la lectura y brindando la posibilidad de que más niños, jóvenes y estudiantes puedan acceder a material bibliográfico.

FLYER

Las donaciones podrán consistir en libros de texto, dossiers y apuntes impresos, los cuales se recibirán en la Escuela de Robótica. Asimismo, se habilitó la línea telefónica 3855763531 para consultas e información.

Desde la organización destacaron que esta campaña se enmarca en las políticas públicas impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, que promueven la educación, la cultura y la inclusión como pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad bandeña.

La Municipalidad invita a todos los vecinos a sumarse a esta propuesta solidaria y participar activamente de la construcción de una ciudad que valora y fortalece su patrimonio cultural.