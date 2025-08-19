En el estreno de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Osasuna en el Santiago Bernabéu

El elenco de Xabi Alonso se quedó con la victoria por 1 a 0 como local, pero no le sobró nada. El argentino hizo su debut ingresando a los 23 minutos del complemento.

Hoy 18:29

Apenas cinco días después de su presentación oficial en el Real Madrid, Franco Mastantuono tuvo su esperado debut en el Santiago Bernabéu. El juvenil ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo, reemplazando a Brahim Díaz, y sumó 27 minutos en la victoria 1-0 ante Osasuna por la primera fecha de LaLiga 2025/26.

Cómo fue su presentación

Mastantuono, aplaudido por el público al ingresar y durante el calentamiento, se ubicó desde la derecha hacia el medio del ataque, en un rol similar al que tenía en River. Mostró movilidad constante, pidió la pelota y buscó generar juego con sus compañeros, además de colaborar defensivamente cuando fue necesario.

Lo más destacado de su participación:

A los 43’ tuvo un remate de zurda dentro del área, que fue bien tapado por el arquero Herrera.

Ejecutó un tiro de esquina que terminó en un cabezazo apenas desviado del francés Tchouaméni.

El partido

El Real Madrid tuvo absoluta posesión en el primer tiempo, pero no logró poner en aprietos a Osasuna, que se cerró con una línea defensiva de cinco y un mediocampo compacto. El equipo de Xabi Alonso buscó amplitud principalmente por la izquierda y probó desde fuera del área con Huijsen y Militao, aunque sin mucho peligro.

En la segunda mitad, el marcador se abrió rápido: penal a Mbappé, quien lo ejecutó para el 1-0 final. El Merengue controló la pelota, pero no logró ampliar el resultado pese a las oportunidades generadas, incluida la mencionada chance de Mastantuono.

Conclusión

El debut del argentino fue positivo a nivel individual, aunque el equipo no brilló en el estreno de la temporada. Con un nuevo entrenador, incorporaciones recientes y jóvenes como Brahim Díaz y Arda Güller, el Real Madrid está en plena etapa de formación, buscando ritmo y cohesión de cara a la temporada.