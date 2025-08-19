Ingresar
En vivo: con el posible debut de Mastantuono, Real Madrid recibe a Osasuna

En el Santiago Bernabéu, el elenco de Xabi Alonso recibe a los de Pamplona en el inicio del certamen doméstico español. El argentino estará en el banco de relevos, esperando su oportunidad de debutar.

Hoy 17:52
Real Madrid Osasuna

Real Madrid recibe al Osasuna desde las 16 en el Santiago Bernabéu, por la primera jornada de La Liga de España. El Merengue, que contará con la joya argentina Franco Mastantuono esperando saltar al campo desde el banco de relevos, buscará comenzar una nueva temporada con el objetivo de volver a levantar el título liguero número 37.  

