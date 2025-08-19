Ingresar
En vivo: Racing se juega todo ante Peñarol para dar vuelta la serie en el Cilindro

En Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final, la Academia intentará cortar la racha de tres caídas en el Cilindro y remontar la derrota en la ida para avanzar a cuartos. Se miden desde las 21:30.

Hoy 23:21
Racing Peñarol

Racing y Peñarol se enfrentarán esta noche desde las 21.30 en el Estadio Presidente Perón, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras la derrota 1-0 en Montevideo, el equipo de Gustavo Costas deberá salir a buscar la remontada para seguir en carrera. El ganador del cruce se medirá en la próxima instancia ante el vencedor de la serie entre Fortaleza y Vélez.

TEMAS Racing Club Copa Libertadores

