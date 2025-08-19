Andrés Gil rompió el silencio tras los rumores de romance con Gimena Accardi: "Es absolutamente falso"

El actor se expresó en sus redes sociales luego del descargo que hizo su compañera de elenco.

18/08/2025

Andrés Gil publicó un descargo en sus redes sociales en el que rompió el silencio sobre los rumores de romance con Gimena Accardi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Lo que está circulando es absolutamente falso”, expresó el actor en una historia que compartió este martes en sus historias de Instagram.

“Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”, manifestó Andrés para hacer referencia a la obra que protagoniza con Accardi, En otras palabras.

“Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa”, rogó el actor en medio del fuerte escándalo mediático en el que quedó involucrado por la separación de Vázquez y Accardi.

Cabe recordar que Gime y Andrés compartieron escenario teatral y, desde el momento en el que se rompió la relación con Nico, estallaron los rumores.

Este martes por la mañana, la actriz habló en Olga sobre estas versiones y las desmintió rotundamente. “Con la persona que se me vincula es mentira. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia, y eso sí necesito que eso frene”, manifestó.

Sobre el tercero en discordia, Gime no quiso revelar su identidad pero dio el dato de que no se trataba de alguien del ambiente. “Fue una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram, desapareció“, aseguró.