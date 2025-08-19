Con gol del santiagueño Maher Carrizo, Vélez le ganó a Fortaleza y jugará cuartos de Libertadores

Tras el 0-0 en Brasil, y en una intensa lluvia, el Fortín se hizo fuerte ante el Tricolor y le ganó por 2 a 0 en el Estadio José Amalfitani.

Hoy 21:24

En una noche cargada de lluvia, emociones y tensión, Vélez consiguió el triunfo ante Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Con goles del santiagueño Maher Carrizo y de Galván, el equipo de Guillermo Barros Schelotto ganó 2-0 en el José Amalfitani, cerrando la serie tras el 0-0 en la ida disputada en Brasil.

El encuentro se abrió rápido. A los 7 minutos, tras un centro preciso de Valentín Gómez, apareció Carrizo con un cabezazo letal para poner el 1-0 y desatar la locura en Liniers. Con la ventaja, Vélez no se replegó y fue por más, presionando alto con Aliendo y Baeza, y explotando la velocidad de Machuca y Galván. La intensidad tuvo premio: Gordon recuperó en tres cuartos de cancha, lanzó un centro perfecto y Galván definió con enorme jerarquía para estirar la ventaja a 2-0.

El Fortín mostró carácter y personalidad. Barros Schelotto insistió desde el banco con el mensaje de “jueguen, jueguen”, y el equipo respondió con autoridad. Fortaleza intentó reaccionar en el complemento con cambios ofensivos, pero se topó con una defensa sólida y con las atajadas de Marchiori, que fue clave para sostener el arco en cero. Incluso, Vélez pudo ampliar la diferencia con un cabezazo de Santos que dio en el travesaño.

Con este resultado, Vélez sigue soñando y se mete entre los ocho mejores de América, consolidando un presente que combina confianza, funcionamiento colectivo y talento individual. Ahora, el Fortín espera por su rival en cuartos de final, mientras disfruta de una noche inolvidable que reafirma su candidatura en la copa.