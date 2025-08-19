En vivo: Vélez recibe a Fortaleza en busca del pase a cuartos de la Libertadores

Tras el empate sin goles en la ida, el Fortín, que viene de un triunfo importante en el Clausura, recibe al Tricolor en busca de un lugar en la próxima fase. Se miden desde las 19.
Vélez recibirá a Fortaleza este miércoles desde las 19.00 en el Estadio José Amalfitani, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras el 0-0 en Brasil, el equipo de Guillermo Barros Schelotto buscará aprovechar la localía y el envión anímico para meterse entre los ocho mejores. El ganador de la serie enfrentará en cuartos al vencedor de Peñarol-Racing.
