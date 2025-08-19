Sabrina Rojas se solidarizó con Gimena Accardi tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez

La conductora de Pasó en América, Sabrina Rojas, se volcó a las redes sociales con una profunda reflexión en medio del escándalo de infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez.

Hoy 15:39

Gimena Accardi decidió hablar públicamente y confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez, luego de que la pareja anunció su separación en el mes de julio tras 18 años juntos.

"En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer", dijo la actriz este martes en el streaming de Olga.

Y luego ante los rumores que circularon dejó en claro que esa infidealidad se trató con alguien "random" ajeno al medio y despegó de toda esta situación a su compañero de teatro Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano.

"Con la persona que se me vincula, quiero decir, es mentira. Y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia. Y eso sí necesito que eso frene. Todo lo otro me hago cargo", señaló contundente.

Lo cierto es que Sabrina Rojas compartió una historia en Instagram donde sin mencionarla se puso del lado de Gimena Accardi ante el revuelo que generó el tema en la sociedad y los medios.

"Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres. Ellos son los infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasdta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio", indicó la conductora de Pasó en América.

Y cerró: "Ahora cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve oblitgada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su 'pecado' (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar".