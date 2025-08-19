Central Córdoba ya conoce fecha y hora para su duelo con Estudiantes por la fecha 7 del Clausura

El Ferroviario jugará el sábado 30 de agosto a las 17.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades, buscando levantar cabeza y sumar puntos clave para escalar en la tabla.

Luego de la finalización de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y con la sexta jornada a la vuelta de la esquina, la Liga Profesional confirmó los días y horarios de la fecha 7, que tendrá partidos destacados y clásicos imperdibles. Entre ellos, Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata en un duelo crucial para el equipo dirigido por Omar De Felippe.

Un choque clave para el Ferroviario

El encuentro entre Central Córdoba y Estudiantes será el sábado 30 de agosto a las 17.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Los santiagueños están invictos en la Zona A, y cada punto es vital para pelear por la clasificación.

Así se jugará la fecha 7 del Torneo Clausura

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A)

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A)

21.15 Instituto – Independiente (Zona B)

Sábado 30 de agosto

14.30 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A)

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.30 Vélez – Lanús (Zona B)

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A)

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A)

19.15 River – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Racing – Unión (Zona A)

Lunes 1 de septiembre