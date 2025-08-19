Central Córdoba ya conoce fecha y hora para su duelo con Estudiantes por la fecha 7 del Clausura

El Ferroviario jugará el sábado 30 de agosto a las 17.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades, buscando levantar cabeza y sumar puntos clave para escalar en la tabla.
Luego de la finalización de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y con la sexta jornada a la vuelta de la esquina, la Liga Profesional confirmó los días y horarios de la fecha 7, que tendrá partidos destacados y clásicos imperdibles. Entre ellos, Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata en un duelo crucial para el equipo dirigido por Omar De Felippe.
El encuentro entre Central Córdoba y Estudiantes será el sábado 30 de agosto a las 17.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Los santiagueños están invictos en la Zona A, y cada punto es vital para pelear por la clasificación.
