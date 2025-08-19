Messi, en duda para enfrentar a Tigres: se entrenó diferenciado en Inter Miami

La Pulga no trabajó a la par de sus compañeros y generó preocupación en el equipo de Javier Mascherano. Su presencia para los cuartos de final de la Leagues Cup todavía no está confirmada.

Hoy 16:22

Lionel Messi no se entrenó con el resto del plantel de Inter Miami y encendió las alarmas en Estados Unidos. Aun así, el entrenador Javier Mascherano aseguró en conferencia de prensa que "no está descartado" para el duelo ante Tigres de Ángel Correa, que se jugará este miércoles a las 21.00 (hora de Argentina) por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

La incógnita sobre la presencia de Messi

El astro argentino fue visto trabajando de manera diferenciada y su participación dependerá de cómo evolucione en las próximas horas. Mascherano explicó que la decisión final se tomará en base a las sensaciones del propio Messi: “La misma situación que comenté el otro día: se sintió incómodo en el último partido y lo vamos a ir viendo entre hoy y mañana. No está descartado, depende de cómo se sienta”.

Messi, de 38 años, venía de jugar 45 minutos en la victoria 3-1 ante Los Ángeles Galaxy por la MLS, donde marcó un gol y dio una asistencia. Sin embargo, Mascherano había advertido que “no estuvo al 100% cómodo” durante ese encuentro, lo que ahora refuerza la incertidumbre.

Los antecedentes recientes de la lesión

La Pulga arrastra una lesión muscular leve en la pierna derecha, que lo dejó afuera de los partidos contra Pumas y Orlando City —este último, derrota 4-1 en el clásico de Florida—. Además, en el duelo ante Necaxa, a comienzos de mes, tuvo que abandonar el campo en los primeros minutos.

Su regreso ante Galaxy y su inclusión en la prelista de Lionel Scaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas parecían señales de recuperación, pero la ausencia en el entrenamiento encendió nuevamente las alarmas en Inter Miami y la Selección Argentina.