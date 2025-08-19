Mastantuono debutó en el Real Madrid con una chance clara: así fueron sus minutos en cancha

El argentino se estrenó contra el Osasuna e hizo historia. Ingresó a los 22' del segundo tiempo, se mostró muy activo y hasta tuvo un remate.

El Santiago Bernabéu fue testigo de un momento que quedará grabado en la memoria de los hinchas argentinos. Franco Mastantuono, la joya que hasta hace semanas deslumbraba en River, hizo su debut oficial con el Real Madrid en la victoria 1-0 frente a Osasuna, por la primera fecha de LaLiga 2025/26.

Con solo 18 años recién cumplidos y apenas cuatro prácticas con sus nuevos compañeros, el mediocampista respondió al llamado de Xabi Alonso a los 22 minutos del segundo tiempo. Ingresó por Brahim Díaz, luciendo la camiseta número 30 y demostrando que la presión del Bernabéu no lo intimidó en absoluto.

El argentino jugó como extremo por derecha, con perfil zurdo hacia el medio, y se mostró siempre participativo. Pidió la pelota, se asoció con Mbappé y Vinícius, y hasta tuvo una chance clara para marcar: a los 43’, capturó un rebote dentro del área y sacó un zurdazo que el arquero rival logró contener.

Más allá de no convertir, el juvenil dejó una gran impresión en su estreno europeo, mostrando naturalidad y confianza en un escenario imponente. Además, con su presentación se convirtió en el 35° futbolista argentino en vestir la camiseta del Real Madrid, sumando un nuevo capítulo en la rica historia albiceleste dentro del club más importante del mundo.