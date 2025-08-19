Le apuntaron con un arma a una nena de cinco años para robarle el auto a su papá

El violento asalto quedó registrado por una cámara de seguridad. La Justicia investiga para identificar a los delincuentes que aterrorizaron a la familia.

Hoy 18:54

Un violento episodio de inseguridad conmociona a la localidad bonaerense de Ciudadela, donde dos delincuentes apuntaron con un arma a una niña de apenas cinco años para robarle el auto a su papá.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió el lunes por la noche en la intersección de Boquerón y Pereyra y fue captado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo el padre y su hija descendían del vehículo para ingresar a su casa cuando fueron interceptados por dos ladrones armados.

El hombre, en un intento desesperado por escapar, resbaló y cayó al piso, quedando a centímetros de ser atropellado por otro auto que circulaba por la calle. Durante esos segundos de tensión, la nena quedó sola en la vereda, expuesta a la amenaza de los delincuentes.

Finalmente, la pequeña logró correr hacia su padre, que ya había logrado eludir a los atacantes.

Las víctimas realizaron la denuncia en la Comisaría de Ciudadela, mientras la Justicia avanza con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para identificar y detener a los responsables del violento asalto.