Nicolás Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: “Me da mucha vergüenza" ”

Luego de que la actriz confirmara el engaño, el actor habló en la puerta del Teatro Lola Membrives con los medios.

Hoy 18:56

Nicolás Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi. Todo ocurrió horas después de que la actriz confirmara que tuvo un desliz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la puerta del Teatro Lola Membrives, donde hace la exitosa adaptación de Rocky, el actor habló de la dolorosa situación que atraviesa.

“Me da mucha vergüenza estar acá. La verdad es lo que dijo ella. La quiero acompañar desde el lugar que puedo. Para mí es una persona muy importante y siempre va a ser familia”, sostuvo y contó que este mediodía estuvieron juntos.

“Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer”, aclaró lejos de toda polémica. Y remarcó: “Si aclararles que lo que dijo (Gimena), es lo que sucedió”.

Nicolás lamentó que todo saliera a la luz, y expresó: “Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó hoy a la mañana (cuando Accardi reconoció la infidelidad al aire de Olga), sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda”.

A modo de balance, el actor aseguró: “Realmente, fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Ustedes conocen casi todas, pero no todas, porque hay cosas que pasan dentro de cuatro paredes. Y obviamente, no somos una pareja perfecta como mucha gente pensaba que lo éramos”.

En ese sentido, Vázquez remarcó que venían atravesando una crisis y que no pudieron superarla. “No tengo mucho más para decir, solamente que me parece una mujer con unos ovarios increíbles, que me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque verla partida como la vi hoy no me da ninguna gracia y me pone triste”, cerró.