Este fin de semana se disputará el Torneo Regional del NOA de Futsal Femenino

Hoy 19:01

Entre el viernes y sábado se jugará el Torneo Regional del NOA del Futsal AFA de selecciones femenino, en la ciudad de La Banda, donde estará en juego la “Copa Pablo Ariel Toviggino”. El campeón representará a la Región en el Torneo Nacional que se desarrollará en Rosario, del 4 al 8 de diciembre, entre los mejores equipos del país.

El certamen es organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, con el aval del Consejo Federal de AFA. Y se jugará en el predio del C.I.C en La Banda, y contará con la presencia de los seleccionados de la Liga de Valle Viejo de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

El seleccionado local viene trabajando con la dupla técnica conformada por los entrenadores Marcos Orellana- Alejandro Páez, y buscarán clasificar al certamen nacional, ante dos seleccionados fuertes, que también tienen el mismo objetivo, donde Tucumán es uno de los equipos favoritos.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 22- CANCHA CIC:

21.00: Santiago del Estero/ Tucumán.

SÁBADO 23- CANCHA CIC:

11.00: Tucumán/ Valle Viejo (Catamarca).

18.00: Santiago del Estero/ Valle Viejo (Catamarca).