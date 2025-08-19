Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 AGO 2025 | 21º
X
Somos Deporte

Este fin de semana se disputará el Torneo Regional del NOA de Futsal Femenino

El campeón representará a la Región en el Torneo Nacional que se desarrollará en Rosario, del 4 al 8 de diciembre, entre los mejores equipos del país.

Hoy 19:01

Entre el viernes y sábado se jugará el Torneo Regional del NOA del Futsal AFA de selecciones femenino, en la ciudad de La Banda, donde estará en juego la “Copa Pablo Ariel Toviggino”. El campeón representará a la Región en el Torneo Nacional que se desarrollará en Rosario, del 4 al 8 de diciembre, entre los mejores equipos del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El certamen es organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, con el aval del Consejo Federal de AFA. Y se jugará en el predio del C.I.C en La Banda, y contará con la presencia de los seleccionados de la Liga de Valle Viejo de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

El seleccionado local viene trabajando con la dupla técnica conformada por los entrenadores Marcos Orellana- Alejandro Páez, y buscarán clasificar al certamen nacional, ante dos seleccionados fuertes, que también tienen el mismo objetivo, donde Tucumán es uno de los equipos favoritos.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 22- CANCHA CIC:

21.00: Santiago del Estero/ Tucumán.

SÁBADO 23- CANCHA CIC:

11.00: Tucumán/ Valle Viejo (Catamarca).

18.00: Santiago del Estero/ Valle Viejo (Catamarca).

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quién era Ayelén Sayago Sández, la docente y rectora cuya muerte enluta a Loreto
  2. 2. El fuerte viento se hace sentir en Santiago: cayó un enorme cartel sobre la Av. Pedro León Gallo
  3. 3. “Me mandé una cagada”: la confesión de Gimena Accardi sobre su relación con Nico Vázquez
  4. 4. Termas: fuerte accidente entre una camioneta y una moto dejó a una joven con fracturas
  5. 5. Una jubilada murió atropellada por el colectivo en el que viajaba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT