Fuentes recibió en la municipalidad a directivos de la Unión Cultural Argentino Libanesa

La reunión se realizó en el Salón de Acuerdos del municipio.

Hoy 19:15

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos del palacio municipal a miembros de la comisión directiva de la Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL) de Santiago del Estero.

Participaron de la reunión la vicepresidenta, Sandra Zemán; la secretaria, María Mercedes Navarro Alegre y la tesorera, Lilia Inés Abido; además del secretario de Gobierno del municipio, Néstor Machado.

Durante el encuentro, evaluaron diferentes proyectos para intensificar el intercambio cultural y social, y además de la propuesta para celebrar el Día del Inmigrante, con la participación de distintas comunidades que residen en la ciudad.

