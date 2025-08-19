Obras Públicas de la Capital trabajó en el reacondicionamiento de la Av. Libertad

Colocaron concreto asfáltico para mejorar la superficie de rodamiento.

Hoy 19:19

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital trabaja en el mantenimiento de la avenida Libertad, entre avenida Aguirre y Pablo VI, con el aporte de concreto asfáltico para mejorar la superficie de rodamiento.

Las tareas se realizan en ambas calzadas, tanto del sentido del tránsito este-oeste y oeste-este, abarcando varias jornadas de trabajo de los operarios para intervenir en los sectores más afectados.

El concreto asfáltico se aplica en caliente sobre la superficie dañada, se nivela, se compacta con el paso de un rodillo y posteriormente se habilita al tránsito de manera inmediata.