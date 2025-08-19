Estudiantes busca cerrar la serie ante Cerro Porteño por la Libertadores

El Pincha, que ganó la ida por 1-0, tendrá el desafió de quedarse con el duelo como local para avanzar a cuartos de final. Se miden desde las 19.

Hoy 19:27

Este miércoles desde las 19, Estudiantes enfrentará a Cerro Porteño en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Eduardo Domínguez intentará recuperarse de la derrota ante Banfield por el Torneo Clausura, que le negó la punta de la zona A, y aprovechar la ventaja de local para avanzar de ronda. El ganador se medirá con el vencedor de Flamengo - Internacional.

Cómo llegan los equipos

El Pincha venía de cuatro triunfos consecutivos, pero perdió el último fin de semana tras empezar ganando 2-0 ante Banfield. Ahora buscará repetir la victoria lograda en Paraguay con gol de Santiago Ascacibar, que le permita clasificar a los cuartos de final.

Por su parte, Cerro Porteño había mantenido un invicto de ocho encuentros antes de caer en la ida y llega al duelo tras ganar 4-3 a Guaraní en su liga local, manteniendo el liderazgo en Paraguay.

Probables formaciones

Estudiantes (vs Cerro Porteño):

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo, Tiago Palacios.

DT: Eduardo Domínguez

Cerro Porteño (vs Estudiantes):

Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe, Jonatan Torres.

DT: Diego Martínez