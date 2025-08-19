En vivo: Estudiantes quiere cerrar la serie ante Cerro Porteño por la Libertadores

El Pincha, que ganó la ida por 1-0, tendrá el desafió de quedarse con el duelo como local para avanzar a cuartos de final. Se miden desde las 19.

Hoy 19:24

Este miércoles desde las 19, Estudiantes enfrentará a Cerro Porteño en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Eduardo Domínguez intentará recuperarse de la derrota ante Banfield por el Torneo Clausura, que le negó la punta de la zona A, y aprovechar la ventaja de local para avanzar de ronda. El ganador se medirá con el vencedor de Flamengo - Internacional.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO